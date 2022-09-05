***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.09.2022 18:38
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
05.09.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 14,58 - 14,60 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 05.09.2022 tarihi itibariyle %75,739 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/09/2022 30.000 0 30.000 310.500.000 310.530.000 % 75,732 % 87,716 % 75,739 % 87,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060259
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 135,63
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
18:0518,2254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
18:0518,1079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0110
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
18:051.002,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.002,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|7,93
|33.908.581
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.750.005.850
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|41.158.170
|% 9,97
|
|ZRGYO
|3,75
|72.914.580
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.572.918
|% 9,97
|
|ISATR
|451.334,80
|451.335
|% -10,09
|
|MTRKS
|42,78
|52.008.740
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.380.719
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,50
|81.809.632
|% -9,06
|
|MOBTL
|2,27
|225.626.657
|% -6,97
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 4,67
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 9,94
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 9,05
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2139
|18,2254
|% 0,14
|
|Euro
|18,0927
|18,1079
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,9177
|21,0226
|% 0,13
|
|Frank
|18,5104
|18,6219
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8322
|4,8564
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-1,09
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.754
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.291
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|2,76
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de