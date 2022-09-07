***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2022 18:33
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07.09.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 14,19 - 14,26 TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 07.09.2022 tarihi itibariyle %75,754 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/09/2022 20.000 0 20.000 310.570.000 310.590.000 % 75,749 % 87,725 % 75,754 % 87,727
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061133
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1863
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2376
En Düşük
18,0019
18:051.005,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,47
|Açılış
|: 1.005,84
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.005,84
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2207
|18,2332
|% -0,01
|
|Euro
|18,2198
|18,2376
|% 1,03
|
|Sterlin
|20,9247
|21,0296
|% -0,04
|
|Frank
|18,5585
|18,6703
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8350
|4,8593
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|14,44
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|7,79
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.785
|6.878
|38,00
|
|Yarım
|3.306
|3.359
|20,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.683
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,21
|
|B. Petrol
|88,84
|88,84
|-3,99
|