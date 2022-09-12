***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.09.2022 18:51
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12.09.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 14,47 - 14,63 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 12.09.2022 tarihi itibariyle %75,762 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/09/2022 2.000 0 2.000 310.621.000 310.623.000 % 75,761 % 87,731 % 75,762 % 87,731
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062453
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 127,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
18:0518,4822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1661
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
18:051.013,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.013,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,14
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|504,90
|141.093.054
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.018.500
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|QNBFB
|49,50
|1.498.241
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|ASUZU
|294,30
|493.412.686
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.672.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,84
|54.315.127
|% -9,94
|
|MEDTR
|23,50
|34.217.987
|% -7,84
|
|BRMEN
|3,29
|1.332.793
|% -6,80
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 2,90
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2207
|18,2287
|% -0,03
|
|Euro
|18,4682
|18,4814
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,2646
|21,3713
|% 0,93
|
|Frank
|19,0591
|19,1739
|% 0,75
|
|Riyal
|4,8349
|4,8592
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|10,93
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|6,53
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.812
|6.874
|45,00
|
|Yarım
|3.319
|3.358
|20,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,83
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,56
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|1,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
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17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
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17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem