***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.09.2022 18:24
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16.09.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 14,59 - 14,80 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.sermayesindeki paylarımız 16.09.2022 tarihi itibariyle %75,782 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/09/2022 10.000 0 10.000 310.698.000 310.708.000 % 75,78 % 87,74 % 75,782 % 87,742
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063683
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0772
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05985,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,79
|Açılış
|: 985,73
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|COSMO
|50,60
|2.509.337
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|35.425.037
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.382.211
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.487.961
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.146
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.087.513
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|61.371.275
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|2.691.499.451
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.699.388
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.533.788.821
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,82
|6.325.134.848
|% -3,71
|
|YKBNK
|7,33
|6.024.090.662
|% 3,53
|
|ASELS
|33,84
|5.945.206.599
|% -0,06
|
|GARAN
|21,78
|4.724.258.012
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.024.090.662
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,82
|6.325.134.848
|% -3,71
|
|EKGYO
|4,37
|2.839.113.141
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.533.788.821
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.691.499.451
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2797
|18,2831
|% 0,10
|
|Euro
|18,3294
|18,3423
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,8328
|20,9373
|% -0,27
|
|Frank
|18,9115
|19,0255
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8500
|4,8743
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,46
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,24
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.691
|6.780
|68,00
|
|Yarım
|3.260
|3.309
|28,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,15
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|1,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO