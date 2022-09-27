***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.09.2022 18:30
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27.09.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 15,30 - 16,04 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 27.09.2022 tarihi itibariyle %75,795 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/09/2022 10.000 0 10.000 310.750.000 310.760.000 % 75,793 % 87,747 % 75,795 % 87,748
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065525
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0353
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,7323
En Düşük
18,4396
18:0517,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0329
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9128
En Düşük
17,6995
18:05969,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,63
|Açılış
|: 969,63
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
980,30
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5035
|18,5104
|% 0,19
|
|Euro
|17,7369
|17,7671
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,6913
|19,7901
|% 0,14
|
|Frank
|18,6095
|18,7216
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9060
|4,9306
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|6,74
|
|Altın Gr.
|969
|970
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.595
|6.689
|10,00
|
|Yarım
|3.209
|3.270
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|1,49
|