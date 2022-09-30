***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2022 19:00
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30.09.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 14,07 - 14,78 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 30.09.2022 tarihi itibariyle %75,835 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/09/2022 5.000 0 5.000 310.920.000 310.925.000 % 75,834 % 87,768 % 75,835 % 87,769
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066435
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,11
|Açılış
|: 990,04
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5093
|18,5311
|% 0,14
|
|Euro
|18,1619
|18,1930
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6146
|20,7180
|% 0,52
|
|Frank
|18,7230
|18,8358
|% -0,89
|
|Riyal
|4,9136
|4,9383
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|1,75
|
|Altın Gr.
|991
|991
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.653
|6.755
|23,00
|
|Yarım
|3.236
|3.301
|10,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,15
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|-2,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem