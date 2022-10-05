***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.10.2022 18:35
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
05.10.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 15,07 - 15,52 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 05.10.2022 tarihi itibariyle %75,839 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/10/2022 5.000 0 5.000 310.935.000 310.940.000 % 75,838 % 87,77 % 75,839 % 87,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067631
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 26,39
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
18:0518,3400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,2065
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,2849
18:051.020,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,49
|Açılış
|: 1.020,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.016,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|15,73
|9.823.849
|% 10,00
|
|TRCAS
|16,19
|165.213.805
|% 9,99
|
|BFREN
|1.608,00
|130.101.545
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|789.897.969
|% 9,98
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|ATSYH
|125,90
|6.609.435
|% -9,94
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% -6,06
|
|GRNYO
|4,15
|2.839.872
|% -5,68
|
|EMNIS
|46,18
|224.226
|% -5,17
|
|VAKBN
|7,19
|1.078.739.896
|% -5,15
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 4,95
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 5,55
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,90
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% -6,06
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5675
|18,5864
|% 0,08
|
|Euro
|18,3212
|18,3400
|% -1,11
|
|Sterlin
|20,9124
|21,0173
|% -1,54
|
|Frank
|18,7975
|18,9108
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9223
|4,9470
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-15,76
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-10,02
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.835
|6.910
|-65,00
|
|Yarım
|3.331
|3.377
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.689
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,41
|
|B. Petrol
|93,06
|93,06
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
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17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN