***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2022 18:29
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.10.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 15,60 - 16,29 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 13.10.2022 tarihi itibariyle %75,845 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/10/2022 5.000 0 5.000 310.960.000 310.965.000 % 75,844 % 87,773 % 75,845 % 87,773
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071769
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0091
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,1829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1610
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1926
En Düşük
17,9087
18:05991,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,30
|Açılış
|: 991,49
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5518
|18,5575
|% -0,04
|
|Euro
|18,1241
|18,1620
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,9035
|21,0084
|% 1,73
|
|Frank
|18,4620
|18,5732
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9286
|4,9534
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-15,08
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-11,61
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.675
|6.746
|-47,00
|
|Yarım
|3.252
|3.298
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.648
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,83
|
Seans Raporu
18:05
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