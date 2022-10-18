***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2022 18:33
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18.10.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 17,53 - 18,99 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 18.
10.2022 tarihi itibariyle %75,849 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/10/2022 5.000 0 5.000 310.975.000 310.980.000 % 75,848 % 87,775 % 75,849 % 87,775
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072761
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
18:0518,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
18:05986,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,58
|Açılış
|: 986,09
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5786
|18,5872
|% 0,04
|
|Euro
|18,3093
|18,3257
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9464
|21,0515
|% -0,54
|
|Frank
|18,5668
|18,6787
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|1,41
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.670
|6.755
|26,00
|
|Yarım
|3.250
|3.304
|15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|89,25
|89,25
|-2,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem