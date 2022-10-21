***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2022 18:34
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21.10.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 20,52 - 22,36 TL fiyat aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 21.
10.2022 tarihi itibariyle %75,852 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/10/2022 2.500 0 2.500 310.990.000 310.992.500 % 75,851 % 87,777 % 75,852 % 87,777
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073399
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1126
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05986,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 13,26
|Açılış
|: 986,74
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,06
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5996
|% -0,04
|
|Euro
|18,2907
|18,3207
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,8463
|20,9508
|% 0,08
|
|Frank
|18,5165
|18,6280
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|24,49
|
|Altın Gr.
|987
|987
|13,96
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.686
|6.808
|99,00
|
|Yarım
|3.258
|3.329
|49,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.663
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,25
|
|B. Petrol
|93,18
|93,18
|0,80
|