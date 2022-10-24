***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.10.2022 18:43
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24.10.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 22,06 - 23,46 TL fiyat aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 24.
10.2022 tarihi itibariyle %75,852 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/10/2022 2.500 0 2.500 310.992.500 310.995.000 % 75,852 % 87,777 % 75,852 % 87,777
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073702
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05987,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,70
|Açılış
|: 987,77
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5898
|18,6034
|% 0,12
|
|Euro
|18,3611
|18,3760
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9357
|21,0407
|% -0,02
|
|Frank
|18,5031
|18,6146
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-5,74
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.658
|6.773
|64,00
|
|Yarım
|3.244
|3.307
|27,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,17
|91,17
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528