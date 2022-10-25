***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2022 18:49
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25.10.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 21,94 - 22,68 TL fiyat aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 25.
10.2022 tarihi itibariyle %75,853 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/10/2022 2.500 0 2.500 310.995.000 310.997.500 % 75,852 % 87,777 % 75,853 % 87,777
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074173
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2196
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05990,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,32
|Açılış
|: 990,65
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5895
|18,5957
|% 0,07
|
|Euro
|18,5372
|18,5495
|% 1,19
|
|Sterlin
|21,2915
|21,3983
|% 1,80
|
|Frank
|18,6182
|18,7304
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|7,21
|
|Altın Gr.
|991
|991
|4,32
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.668
|6.769
|0,00
|
|Yarım
|3.249
|3.307
|2,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB