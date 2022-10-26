***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2022 18:24
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
26.10.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 22,62 - 24,22 TL fiyat aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 26.
10.2022 tarihi itibariyle %75,854 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/10/2022 2.500 0 2.500 310.997.500 311.000.000 % 75,853 % 87,777 % 75,754 % 87,778
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074460
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2243
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7784
En Düşük
18,4735
18:05995,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,89
|Açılış
|: 995,68
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6007
|18,6023
|% 0,00
|
|Euro
|18,7509
|18,7751
|% 1,21
|
|Sterlin
|21,5664
|21,6746
|% 1,36
|
|Frank
|18,7824
|18,8955
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9339
|4,9587
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|11,47
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,60
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.685
|6.766
|8,00
|
|Yarım
|3.257
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.655
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,09
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|2,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516