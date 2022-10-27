***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2022 18:29
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27.10.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 23,86 - 25,36 TL fiyat aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 27.
10.2022 tarihi itibariyle %75,854 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/10/2022 2.500 0 2.500 311.000.000 311.002.500 % 75,854 % 87,778 % 75,854 % 87,778
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074807
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1340
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:05995,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 995,39
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.087.655
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.983.550
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.130.432
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.346.817
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.248.056
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.316
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.294.152
|% -9,14
|
|DITAS
|35,32
|19.080.658
|% -8,26
|
|THYAO
|99,40
|8.821.028.961
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.691.048.950
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.196.203
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.694.905.255
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.604.906.701
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.118.606
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.048.418.654
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.691.048.950
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.219.999
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.092.741
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6012
|18,6064
|% -0,01
|
|Euro
|18,6204
|18,6364
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,4969
|21,6047
|% -0,31
|
|Frank
|18,7359
|18,8488
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-33,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL