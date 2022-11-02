***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.11.2022 18:26
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.11.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 24,14 - 26,34 TL fiyat aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 02.1
1.2022 tarihi itibariyle %75,857 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/11/2022 2. 0 2.500 311.009.500 311.012.000 % 75,856 % 87,779 % 75,857 % 87,779
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076364
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:0518,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0478
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
18:05985,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,53
|Açılış
|: 985,96
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6135
|18,6208
|% 0,19
|
|Euro
|18,3924
|18,4068
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,3046
|21,4114
|% 0,08
|
|Frank
|18,5664
|18,6782
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-1,38
|
|Altın Gr.
|986
|986
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.629
|6.692
|-3,00
|
|Yarım
|3.230
|3.272
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.635
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,94
|95,94
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de