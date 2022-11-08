***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2022 18:25
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08.11.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 27,66 - 28,10 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 08.11.2022 tarihi itibariyle %75,859 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/11/2022 2.000 0 2.000 311.019.000 311.021.000 % 75,858 % 87,78 % 75,859 % 87,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078229
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1186
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2316
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7781
En Düşük
18,4643
18:051.026,09
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 30,94
|Açılış
|: 1.026,09
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5929
|18,5956
|% 0,64
|
|Euro
|18,7567
|18,7666
|% 1,25
|
|Sterlin
|21,4714
|21,5790
|% 1,20
|
|Frank
|18,8246
|18,9380
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9319
|4,9567
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|40,63
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|30,94
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.845
|6.915
|167,00
|
|Yarım
|3.335
|3.380
|81,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,57
|
|B. Petrol
|97,20
|97,20
|-0,72
|