***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2022 18:22
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
10.11.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 26,94 - 27,44 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 10.11.2022 tarihi itibariyle %75,860 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/11/2022 2.000 0 2.000 311.022.500 311.024.500 % 75,859 % 87,781 % 75,86 % 87,781
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079279
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 106,14
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.498
En Düşük
4.364
18:0518,5044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0834
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,4628
18:0518,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2029
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8792
En Düşük
18,4641
18:051.041,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 23,26
|Açılış
|: 1.041,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.045,24
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|41,80
|35.352.890
|% 10,00
|
|GARFA
|22,00
|7.719.750
|% 10,00
|
|AYEN
|34,54
|438.791.273
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|78.698.427
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|135.378.603
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,36
|187.946.126
|% -10,00
|
|GOLTS
|119,20
|226.910.896
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|17.980.922
|% -9,96
|
|VKING
|9,57
|1.692.140
|% -9,89
|
|ROYAL
|5,40
|836.114
|% -9,85
|
|EREGL
|37,54
|9.676.788.945
|% 8,12
|
|THYAO
|113,40
|8.221.987.236
|% 1,98
|
|ASELS
|38,04
|4.604.252.166
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|YKBNK
|9,77
|3.118.732.708
|% 5,39
|
|ODAS
|9,98
|3.147.726.299
|% 1,94
|
|ISCTR
|9,40
|2.702.655.610
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4807
|18,5127
|% -0,40
|
|Euro
|18,7831
|18,8515
|% 1,21
|
|Sterlin
|21,5180
|21,6259
|% 2,38
|
|Frank
|19,0304
|19,1450
|% 1,36
|
|Riyal
|4,9042
|4,9288
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|45,33
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|20,95
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.893
|6.983
|123,00
|
|Yarım
|3.359
|3.414
|60,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.706
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|0,25
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 9.91 oranında artışla 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 014 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 97, 900.00 milyon TL de
-
17:58ELITE
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 770 adet işlem
-
17:56PNLSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 773 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde 8.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 194 adet işlem