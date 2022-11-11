***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2022 18:27
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11.11.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 27,76 - 29,30 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 11.11.2022 tarihi itibariyle %75,860 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/11/2022 2.000 0 2.000 311.024.500 311.026.500 % 75,86 % 87,781 % 75,86 % 87,781
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079607
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,3122
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1832
En Düşük
18,8141
18:051.049,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.049,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|956,30
|202.640.540
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.380.312
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.157.394
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|58.361.234
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|150.038.535
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.414.288
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|52.371.962
|% -9,95
|
|TURGG
|264,00
|40.172.071
|% -9,09
|
|KZBGY
|16,78
|265.209.478
|% -8,61
|
|ETILR
|9,39
|39.424.828
|% -6,01
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% -1,68
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 2,16
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% -1,02
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5284
|18,5319
|% 0,23
|
|Euro
|19,1430
|19,1637
|% 1,65
|
|Sterlin
|21,7578
|21,8669
|% 0,76
|
|Frank
|19,5189
|19,6365
|% 2,34
|
|Riyal
|4,9111
|4,9358
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,38
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.909
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.354
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,46
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|-0,15
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|2,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem