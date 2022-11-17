***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2022 18:28
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17.11.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 26,74 - 27,88 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 17.11.2022 tarihi itibariyle %75,862 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/11/2022 2.000 0 2.000 311.032.500 311.034.500 % 75,862 % 87,782 % 75,862 % 87,782
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080972
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0785
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.054,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.054,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6088
|18,6156
|% 0,14
|
|Euro
|19,2443
|19,2545
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,9090
|22,0189
|% -0,81
|
|Frank
|19,4513
|19,5685
|% -0,77
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-14,95
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-5,21
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.014
|7.141
|-21,00
|
|Yarım
|3.406
|3.491
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.745
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|-0,30
|
|B. Petrol
|91,72
|91,72
|-1,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
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17:58
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17:58
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