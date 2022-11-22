***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2022 18:31
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22.11.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 29,42 - 31,96 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 22.11.2022 tarihi itibariyle %75,864 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/11/2022 2.000 0 2.000 311.038.500 311.040.500 % 75,863 % 87,783 % 75,864 % 87,783
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081655
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0092
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0616
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.043,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.043,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|41,14
|4.780.037.562
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|45.420.430
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.672.585
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.071.719
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|6.491.029
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|24.085.572
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|148.139.156
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.148.172
|% -9,45
|
|SUMAS
|104,70
|1.158.896
|% -4,82
|
|THYAO
|111,20
|10.175.313.650
|% 4,02
|
|EREGL
|40,70
|9.540.905.656
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|SASA
|149,40
|5.238.215.432
|% 9,93
|
|EKGYO
|6,09
|5.121.624.354
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.735.615.136
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|784.769.122
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5986
|18,6114
|% -0,05
|
|Euro
|19,1109
|19,1360
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,0529
|22,1635
|% 0,51
|
|Frank
|19,4772
|19,5945
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|3,10
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.994
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.397
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,68
|0,19
|
|B. Petrol
|89,16
|89,16
|1,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de