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***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

24.11.2022 21:46
***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MAGEN]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

24.11.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 34,38 - 36,52 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte 
 
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
sermayesindeki paylarımız 24.11.2022 tarihi itibariyle %75,865 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/11/2022 2.000 0 2.000 311.043.000 311.045.000 % 75.864 % 87.783 % 75.865 % 87.783




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082136


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DERIM 10,34 73.172.050 % 10,00  
YESIL 3,41 81.105.527 % 10,00  
YBTAS 52.030,00 2.185.260 % 10,00  
MNDRS 8,14 120.588.957 % 10,00  
IPEKE 35,66 1.014.668.756 % 9,99  
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Dolar 18,6248 18,6272 % 0,04  
Euro 19,3801 19,3951 % 0,15  
Sterlin 22,4986 22,6114 % 0,47  
Frank 19,6675 19,7860 % -0,08  
Riyal 4,9428 4,9676 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 3,58  
Altın Gr. 1.051 1.051 2,89  
Cumhuriyet 7.020 7.127 65,00  
Tam 7.033 7.105 -1,00  
Yarım 3.421 3.473 -1,00  
Çeyrek 1.700 1.736 0,00  
Gümüş.Ons 21,47 21,52 -0,03  
Gümüş Gr. 12,85 12,87 -0,01  
B. Petrol 85,11 85,11 -0,30  
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