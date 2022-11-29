***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2022 19:27
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29.11.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 32,56 - 34,18 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 29.11.2022 tarihi itibariyle %75,866 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/11/2022 2.000 0 2.000 311.049.000 311.051.000 % 75,866 % 87,784 % 75,866 % 87,784
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082977
BIST
18:054.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 39,25
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.988
En Düşük
4.817
18:0518,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
18:0519,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2409
18:051.049,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.049,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|6,38
|187.501.896
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.608.132
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.698.279
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,62
|110.400.516
|% 10,00
|
|SODSN
|35,22
|1.928.243
|% 9,99
|
|PRDGS
|15,66
|111.060.106
|% -10,00
|
|ISATR
|325.800,00
|325.800
|% -10,00
|
|EDIP
|8,34
|109.388.749
|% -9,94
|
|SEGYO
|3,17
|356.161.449
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,63
|74.128.202
|% -8,81
|
|THYAO
|120,50
|12.505.041.823
|% 4,69
|
|SISE
|38,78
|7.768.701.925
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,71
|1.046.833.261
|% -0,73
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,29
|3.273.771.550
|% -0,39
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6325
|18,6363
|% 0,06
|
|Euro
|19,2422
|19,2646
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,2090
|22,3204
|% 0,10
|
|Frank
|19,4697
|19,5870
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|11,00
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|7,63
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.099
|5,00
|
|Tam
|7.014
|7.081
|45,00
|
|Yarım
|3.402
|3.462
|22,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,29
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SUNTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 58.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 062 adet işlem
-
17:58ENSRI
Yüzde 7.73 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 137 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 7.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 649 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 101, 483.00 milyon TL de
-
17:56LKMNH
Yüzde 8.01 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 276 adet işlem