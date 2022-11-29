***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [MAGEN]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar29.11.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 32,56 - 34,18 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikteMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.sermayesindeki paylarımız 29.11.2022 tarihi itibariyle %75,866 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)29/11/2022 2.000 0 2.000 311.049.000 311.051.000 % 75,866 % 87,784 % 75,866 % 87,784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082977BIST