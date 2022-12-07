***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2022 18:21
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/12/2022 2.000 0 2.000 311.061.000 311.063.000 % 75,869 % 87,785 % 75,869 % 87,786
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085583
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
18:0519,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0983
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
18:051.069,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,16
|Açılış
|: 1.069,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.071,49
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.079.297
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.894.334
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.428.880
|% 9,99
|
|ALFAS
|219,20
|493.593.914
|% 9,98
|
|LIDER
|68,35
|16.881.227
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.529.516
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.103.524
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|945.985.203
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.488.167
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.960.689.176
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.618.581.480
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.107.970.595
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.874.179.438
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.753.966.630
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.960.689.176
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.005.948.345
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.874.179.438
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|613.139.918
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.876.646.070
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6374
|18,6487
|% 0,07
|
|Euro
|19,6004
|19,6104
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,6956
|22,8094
|% 0,67
|
|Frank
|19,7980
|19,9172
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|13,99
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.069
|7,23
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.195
|7.248
|48,00
|
|Yarım
|3.484
|3.543
|23,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.771
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|0,27
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ