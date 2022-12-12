***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.12.2022 18:16
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12.12.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 36,28 - 38,00 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 12.12.2022 tarihi itibariyle %75,870 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/12/2022 2.000 0 2.000 311.067.000 311.069.000 % 75,87 % 87,786 % 75,87 % 87,786
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086692
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5886
18:0519,6226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0125
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5689
18:051.066,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,78
|Açılış
|: 1.066,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.063,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6254
|18,6439
|% 0,02
|
|Euro
|19,5895
|19,6226
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,7707
|22,8849
|% -0,04
|
|Frank
|19,7980
|19,9173
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-15,50
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.174
|7.235
|-30,00
|
|Yarım
|3.474
|3.537
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.768
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,89
|-0,16
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|1,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem