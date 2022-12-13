***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2022 18:26
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.12.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 38,50 - 40,44 TL fiyat aralığından 1.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 13.12.2022 tarihi itibariyle %75,871 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/12/2022 1.500 0 1.500 311.069.000 311.070.500 % 75,87 % 87,786 % 75,871 % 87,786
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086940
BIST
18:055.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,89
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0518,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,8247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1891
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:051.090,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 23,66
|Açılış
|: 1.090,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|19,36
|205.994.961
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.433
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.737.268
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.866.341
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.961.470
|% 9,99
|
|EMNIS
|57,65
|3.578.448
|% -7,02
|
|AKSGY
|7,54
|116.459.154
|% -6,34
|
|SMRTG
|106,00
|794.806.437
|% -6,28
|
|KSTUR
|354,10
|503.132
|% -6,22
|
|EPLAS
|27,86
|45.567.694
|% -5,88
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.533
|% 9,99
|
|EREGL
|43,16
|9.753.847.578
|% 4,05
|
|THYAO
|144,00
|8.430.869.524
|% -0,69
|
|SISE
|41,28
|5.871.609.490
|% 3,05
|
|KOZAA
|56,25
|5.084.222.528
|% -0,97
|
|IHLGM
|1,50
|126.291.659
|% -1,96
|
|ODAS
|11,95
|917.972.333
|% -1,32
|
|HLGYO
|5,86
|398.275.943
|% -0,68
|
|HDFGS
|3,75
|152.996.487
|% 1,63
|
|KZBGY
|25,92
|823.598.452
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6414
|18,6502
|% 0,07
|
|Euro
|19,8172
|19,8247
|% 0,96
|
|Sterlin
|23,0607
|23,1764
|% 1,16
|
|Frank
|20,0901
|20,2111
|% 1,36
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|37,37
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|24,92
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.322
|7.380
|137,00
|
|Yarım
|3.546
|3.608
|67,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.803
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,41
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem