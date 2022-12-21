***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2022 18:18
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21.12.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 36,96 - 37,62 TL fiyat aralığından 1.344 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 21.12.2022 tarihi itibariyle %75,873 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/12/2022 1.344 0 1.344 311.077.738 311.079.082 % 75,873 % 87,787 % 75,873 % 87,788
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089044
BIST
18:055.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 10,11
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
18:0518,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0519,7916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0177
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7648
18:051.090,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.090,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.094,67
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|4.062,00
|117.913.089
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|348.092.277
|% 10,00
|
|OSMEN
|69,30
|15.155.110
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|54.074.524
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|647.293.842
|% 10,00
|
|ARASE
|205,30
|313.300.815
|% -9,16
|
|ITTFH
|3,75
|211.818.702
|% -8,54
|
|YBTAS
|55.000,00
|2.887.495
|% -8,33
|
|MAKTK
|6,40
|138.390.394
|% -7,38
|
|RYSAS
|23,26
|75.262.581
|% -6,96
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|THYAO
|142,90
|7.320.225.991
|% -2,06
|
|ASELS
|59,25
|6.046.256.198
|% -2,87
|
|EREGL
|42,12
|5.874.053.616
|% 0,43
|
|AKBNK
|19,95
|5.668.311.409
|% -0,25
|
|EKGYO
|8,04
|4.057.912.915
|% -1,83
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|ISCTR
|12,76
|5.127.893.339
|% -1,54
|
|VAKBN
|12,28
|4.972.907.679
|% -3,23
|
|YKBNK
|12,00
|4.622.085.222
|% -2,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6530
|18,6703
|% 0,10
|
|Euro
|19,7657
|19,8007
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,4520
|22,5646
|% -0,83
|
|Frank
|20,0471
|20,1679
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9471
|4,9719
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,22
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.349
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.559
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.810
|3,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 5, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 115, 793.00 milyon TL de
-
17:58KRDMD
Yüzde 4.67 oranında artışla 19.06 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 344, 453 adet işlem
-
17:57SASA
Yüzde 5.57 oranında artışla 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 652, 482 adet işlem
-
17:56LKMNH
Yüzde 4.72 oranında artışla 31.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 349, 225 adet işlem
-
17:55EDIP
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 610 adet işlem