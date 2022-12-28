***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2022 18:45
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28.12.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 31,08 - 33,00 TL fiyat aralığından 1.557 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 28.12.2022 tarihi itibariyle %75,875 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/12/2022 1.557 0 1.557 311.085.571 311.087.128 % 75,875 % 87,788 % 75,875 % 87,789
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090943
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0222
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.085,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.085,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7147
|18,7164
|% 0,24
|
|Euro
|19,8857
|19,9089
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,4437
|22,5563
|% 0,25
|
|Frank
|20,0815
|20,2024
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9636
|4,9885
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-7,35
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.324
|7.387
|-12,00
|
|Yarım
|3.546
|3.617
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,16
|-0,28
|
|B. Petrol
|83,26
|83,26
|-1,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO