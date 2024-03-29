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***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

29.03.2024 19:06
***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın bağlı ortaklığımıza olan güvenini korumak amacıyla alınan payların 3.748.710 TL nominal değerli MAGEN paylarını ilişkili taraf olan Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ŞENEL'e, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürün 7.1 Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Payları İçin İşlem Fiyatı kuralına uygun olarak ve bu standartlar çerçevesinde, kontrol gücünde herhangi bir değişiklik olmadan 13,80 TL fiyat fiyat üzerinden satışı gerçekleşmiştir. Satış sonrasında şirketimiz 28.844.603 TL kazanç sağlamıştır.  
Satışı gerçekleştirilen hisselerin transferi sonucunda Şirketimizin payları 895.943.807'den 892.195.097'yee gerilemiş olup, bu payların Şirketimiz sermayesi içindeki payı ise %75,927'den %75,610'a düşmüştür.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/03/2024 0 3.748.710 3.748.710 895.943.807 892.195.097 % 75,927 % 87,951 % 75,61 % 87,79




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264500


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ISSEN 11,11 17.043.890 % 10,00  
LIDER 78,65 264.681.997 % 10,00  
NETAS 87,45 25.096.401 % 10,00  
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Sterlin 41,3905 41,5980 % 1,42  
Frank 36,3295 36,5116 % 1,32  
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