***MAGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2024 09:06
***MAGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Naturel Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264653
BIST
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11:209.068
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -74,89
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.026
En Yüksek
9.259
11:2032,4390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0406
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:2035,0428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0058
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:202.355,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 27,90
|Açılış
|: 2.355,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:18
|IZINV
|59,55
|41.247.428
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|54.244.506
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,52
|5.198.819
|% 9,80
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.409.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|418.349.356
|% -9,98
|
|BINHO
|472,25
|472.096.820
|% -9,96
|
|MTRKS
|55,55
|36.663.918
|% -9,89
|
|PLTUR
|15,59
|45.097.754
|% -9,88
|
|THYAO
|296,25
|4.383.963.774
|% -0,50
|
|ISCTR
|11,38
|2.417.260.183
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,18
|1.666.300.765
|% -7,92
|
|TUPRS
|175,20
|1.519.291.920
|% -1,02
|
|KCHOL
|201,90
|1.400.215.557
|% 1,36
|
|ISCTR
|11,38
|2.417.260.183
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,18
|1.666.300.765
|% -7,92
|
|ZOREN
|5,75
|689.358.867
|% -3,36
|
|YKBNK
|28,06
|1.305.199.790
|% 2,63
|
|PETKM
|19,28
|676.698.649
|% -2,77
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4331
|32,4396
|% 0,13
|
|Euro
|35,0303
|35,0401
|% 0,01
|
|Sterlin
|41,1031
|41,3092
|% -0,88
|
|Frank
|36,1454
|36,3266
|% -0,76
|
|Riyal
|8,6867
|8,7302
|% -0,75
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|913,64
|915,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,20
|1.030,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,37
|87,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,39
|2.258,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:18
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11:33REEDR
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 111, 605 adet işlem
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11:32EDATA
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 800, 320 adet işlem
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11:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -80, 35 kaybederek (% -0.81 ) 9, 789
-
11:31XU100
Endeks 9, 026 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 27 altında . İşlem hacmi 38, 041.00 milyon TL de
-
11:31LMKDC
Yüzde -8.17 oranında düşüşle 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 294, 549 adet işlem