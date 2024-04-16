***MAGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2024 09:06
***MAGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272476
BIST
'
10:479.567
En Düşük
|Değişim
|: -1,16%
|| -112,67
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.563
En Yüksek
9.646
10:4732,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4890
En Düşük
32,3337
10:4734,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0030
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5518
En Düşük
34,3902
10:472.474,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,41
|Açılış
|: 2.474,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.471,16
BIST En Aktif Hisseler10:44
|UFUK
|379,50
|11.829.502
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|1.154.938
|% 9,96
|
|AKENR
|21,88
|210.073.428
|% 9,62
|
|RYGYO
|33,08
|134.926.582
|% 7,96
|
|RYSAS
|46,68
|76.367.995
|% 6,87
|
|GRNYO
|11,61
|11.280.694
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|18.721.542
|% -9,96
|
|DENGE
|2,67
|62.480.969
|% -9,80
|
|ATAGY
|13,05
|3.410.594
|% -7,97
|
|ODINE
|75,80
|361.266.968
|% -6,30
|
|ENTRA
|15,34
|3.057.848.450
|% -4,72
|
|THYAO
|294,75
|1.688.957.149
|% -1,26
|
|ISCTR
|12,51
|1.363.946.233
|% -1,57
|
|YKBNK
|30,36
|1.302.497.163
|% -3,92
|
|KOZAL
|24,88
|934.904.755
|% 1,55
|
|ENTRA
|15,34
|3.057.848.450
|% -4,72
|
|ISCTR
|12,51
|1.363.946.233
|% -1,57
|
|ZOREN
|5,90
|405.531.642
|% 0,34
|
|YKBNK
|30,36
|1.302.497.163
|% -3,92
|
|KOZAL
|24,88
|934.904.755
|% 1,55
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4488
|32,4541
|% 0,13
|
|Euro
|34,4917
|34,5021
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,2512
|40,4530
|% -0,05
|
|Frank
|35,4288
|35,6064
|% -0,20
|
|Riyal
|8,6264
|8,6696
|% -0,00
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,37
|28,39
|% 0,66
|
|Platin
|964,51
|965,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,60
|1.021,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,46
|90,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.370,92
|2.371,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:44
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10:59ODINE
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10:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ENTRA, TRKCM, ISCTR
-
10:57XU100
Endeks 9, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 21, 513.00 milyon TL de