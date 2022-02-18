***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.100.000 90.683.289 7.825.410 64.948.439 181.557.138 181.557.138Transferler65.581.480 -65.581.480 0 0Dönem Karı (Zararı)77.038.667 77.038.667 77.038.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)107.026.869 107.026.869 107.026.869Sermaye Arttırımı21.900.000Sermaye Avansı52.532.000 52.532.000 52.532.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi26.315.941Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 116.999.230 107.026.869 52.532.000 73.406.890 77.038.667 467.003.656 467.003.656Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 116.999.230 107.026.869 52.532.000 73.406.890 77.038.667 467.003.656 467.003.656Transferler52.532.000 -52.532.000 77.038.667 -77.038.667 0 0Dönem Karı (Zararı)1.010.190.828 1.010.190.828 1.010.190.828Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.654.797.474 74.309 -360.095.783 2.294.776.000 2.294.776.000Sermaye Arttırımı317.468.000 317.468.000 317.468.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-116.999.230 -75.318.099 -192.317.329 -192.317.329Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)724.943.924 -317.748.288 407.195.636 407.195.636Dönem Sonu Bakiyeler410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 74.309 -360.095.783 -242.620.830 1.010.190.828 4.304.316.791 4.304.316.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-828.264.976 -217.930.899Dönem Karı (Zararı)1.010.190.828 77.038.667Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.658.155.116 -300.853.892Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 86.139.466 11.640.245Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler271.375 9.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 271.375 9.130Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-22.753.354 -2.499.030Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -22.713.262 -2.517.962Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18.932Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-40.092Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-317.748.288Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-910.477.756 -353.517.266Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-360.095.783Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-550.381.973 -353.517.266Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -86.817.452 84.816.901Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-406.769.107 -41.303.872İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-201.961.816 3.369.005Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-291.887.970 -2.493.616İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-291.887.970 -2.493.616Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.566.711 -2.144İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.566.711 -2.144Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.023.572 -1.893.332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.598.311 89.024Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler110.184.361 26.551.526İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)110.184.361 26.551.526Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)416.580 -41.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler522.674 -411İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)522.674 -411Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.369.960 8.953.890İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.378.827 -27.794.932Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-18.565.674 -27.615.930Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)186.847 -179.002Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-849.926.104 -220.446.220Alınan Faiz22.713.262 2.517.962Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.052.134 -2.641YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-112.252.069 -6.588.352Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri50.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 41.650Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.650Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-112.302.069 -6.630.002Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-112.302.069 -6.630.002FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.744.255.086 304.944.391Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri824.943.924Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri824.943.924Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri217.468.000 74.432.000Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-192.239.242 26.315.941Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri920.258.705 231.138.478Kredilerden Nakit Girişleri920.258.705 231.138.478İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış66.349.354İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-11.787.438Ödenen Faiz-92.525.655 -15.154.590YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)803.738.041 80.425.140NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)803.738.041 80.425.140DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ97.556.019 17.130.879DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ901.294.060 97.556.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 901.294.060 97.556.019Ticari Alacaklar326.915.948 35.028.691İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 326.915.948 35.028.691Diğer Alacaklar996.648 2.257.632İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 2.247.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 996.648 10.274Stoklar9 2.916.904 1.893.332Peşin Ödenmiş Giderler1.994.125 10.314İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.994.125 10.314Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 1.058.742 27.510Diğer Dönen Varlıklar19.197.918 632.244İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 19.197.918 632.244ARA TOPLAM1.254.374.345 137.405.742TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.254.374.345 137.405.742DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 50.000Diğer Finansal Yatırımlar0 50.000Diğer Alacaklar586.479 6.142İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklarc 586.479 6.142Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.600.000Maddi Duran Varlıklar4.606.837.458 967.102.017Arazi ve Arsalar12 195.096.467 54.613.840Binalar12 64.000.000 0Tesis, Makine ve Cihazlar12 4.337.348.443 911.714.099Taşıtlar12 8.998.910 0Mobilya ve Demirbaşlar12 1.390.056 774.078Özel Maliyetler12 3.582 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar133.882 158.167Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 133.882 158.167Peşin Ödenmiş Giderler614.500 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 614.500TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.608.172.319 968.916.326TOPLAM VARLIKLAR5.862.546.664 1.106.322.068KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 262.199.425 81.087.560Diğer Finansal Yükümlülükler7 78.087Ticari Borçlar212.148.015 102.004.459İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 101.487.407İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 212.148.015 517.052Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 427.213 10.633Diğer Borçlar66.226.221 1.601.551İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 65.686.135 1.584.139İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 540.086 17.412Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.323.850 8.953.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.323.850 8.953.890Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 20.902Kısa Vadeli Karşılıklar83.554 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 83.554Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler521.985 335.138İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 521.985 335.138ARA TOPLAM553.008.350 194.014.133TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER553.008.350 194.014.133UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar956.345.116 309.723.931İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar956.345.116 309.723.931Banka Kredileri7 956.345.116 309.723.931Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 100.528 7.022Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 48.775.879 135.573.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.005.221.523 445.304.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.558.229.873 639.318.412ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.304.316.791 467.003.656Ödenmiş Sermaye19 410.000.000 40.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 724.943.924Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 116.999.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.761.898.652 107.026.869Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.761.898.652 107.026.869Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 2.761.824.343 107.026.869Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 74.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-360.095.783 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-360.095.783 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0.095.783Diğer Yedekler19 52.532.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-242.620.830 73.406.890Net Dönem Karı veya Zararı1.010.190.828 77.038.667TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.304.316.791 467.003.656TOPLAM KAYNAKLAR5.862.546.664 1.106.322.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 508.826.413 89.178.460Satışların Maliyeti20 -348.825.612 -23.442.299TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)160.000.801 65.736.161BRÜT KAR (ZARAR)160.000.801 65.736.161Genel Yönetim Giderleri21 -9.268.997 -1.721.373Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 451.386.492 933.527Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -95.878.061 -4.660.085ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)506.240.235 60.288.230Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 653.536.264 85.587.633FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.159.776.499 145.875.863Finansman Gelirleri24 406.753.978 11.606.003Finansman Giderleri24 -551.108.505 -88.416.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.015.421.972 69.065.262Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.231.144 7.973.405Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -20.902Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -5.231.144 7.994.307SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.010.190.828 77.038.667DÖNEM KARI (ZARARI)1.010.190.828 77.038.667Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.010.190.828 77.038.667Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 26 2,46000000 1,93000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.654.870.097 107.028.555Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.733.484.368 107.026.869Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)94.315 2.108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-78.708.586 -422Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-78.686.894Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-21.692 -422Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-360.095.783 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-414.824.887 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-414.824.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler54.729.104 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi54.729.104DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.294.774.314 107.028.555TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.304.965.142 184.067.222Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.304.965.142 184.067.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002652BIST