***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonaati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/67 ÇukurambarGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,5 - 2021 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,8 - Şirketimizin Kar Payı Dağıtımı Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı kârının, dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.11 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,12 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,13 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,14 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,15 - Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,18 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 17'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2022 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanmasına,20 - Dilek, temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Margün Davet Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Margün Davet Metni EN.pdf - İlan MetniEK: 3 Margün Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Margün Gündem EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Margün Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Margün Vekaletname EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 MARGÜN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 MARGÜN GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2022 tarihi saat 10.30'da Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki VerildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Margun Hazır Bulunanlar Listesi_1.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Margün Toplantı Tutanagı_1.pdf - TutanakEK: 3 Margun Meeting Minutes of Ordinary_1.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025573BIST