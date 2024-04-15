***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi15.02.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimizin 15.02.2023 tarih 2023/12 sayılı pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve 21.02.2024 tarih 2024/04 sayılı ve 23.02.2024 tarih 2024/05 sayılı yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programı kapsamında şirketimizin almış olduğu payların, 8.625.193,36 TL nominal değerli MAGEN paylarını ilişkili taraf olan Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ŞENEL'e, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürün 7.1 Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Payları İçin İşlem Fiyatı kuralına uygun olarak ve bu standartlar çerçevesinde, kontrol gücünde herhangi bir değişiklik olmadan 16,00 TL fiyat üzerinden satışı gerçekleşmiştir. Satış sonrasında şirketimiz 4.391.153,15 TL kazanç sağlamıştır.Bu işlem sonucunda Yusuf ŞENEL'in Şirketimiz sermayesindeki payı %6,38'e yükselmiştir. Satışı gerçekleştirilen hisselerin transferi sonucunda Şirketimizin geri alınan paylarını toplamı 8.629.999,61'den 4.806,25'e gerilemiş olup, bu payların Şirketimiz sermayesi içindeki payı ise %0,7314'ten %0,0004'e düşmüştür.29.03.2024 tarihinde gerçekleşen toptan alış satış işlemi ile birlikte bu işlemlerden Şirketimizin toplam kazancı 42.261.109,15 TL'dir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarMAGEN 15/04/2024 8.625.193,36 % 0,7309 16 % 0,0004 4.391.153,15 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272129BIST