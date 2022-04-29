***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A Grubu Pay Sahibi tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi A Grubu Pay Sahibi tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMARN00019 Peşin 0,1700000 17 0 0,1700000 17B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 Peşin 0,1700000 17 10 0,1530000 15,3Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 10.08.2022 12.08.2022 11.08.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMARN00019 0 0B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 0 0Ek Açıklamalar23.03.2022 ve 06.04.2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 29.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Margün Enerji Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdfEK: 2 Margün Enerji Dividend Distribution Table 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 410.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.015.421.972 116.080.028,774. Vergiler ( - ) -5.231.144 05. Net Dönem Kârı 1.010.190.828 116.080.028,776. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 31.969.339,537. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.205.534,46 4.205.534,468. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.005.985.293,54 79.905.154,78Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.005.985.293,54 79.905.154,789. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 199.808,6310. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.006.185.102,1711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 69.700.000* Nakit 69.700.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 4.920.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 931.365.293,5420. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 17.000.000 1,69 0,17 17B Grubu 47.430.000 4,71 0,153 15,3TOPLAM 64.430.000 6,4 0,15715 15,715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025715BIST