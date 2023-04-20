***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
20.04.2023 18:39
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 2 2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 1 1
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,67 % 66,67 3 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140349
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0411
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2047
12:351.252,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.252,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.255,36
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|296.612.645
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.457.275
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4023
|19,4066
|% 0,06
|
|Euro
|21,2768
|21,2816
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,0848
|24,2056
|% 0,14
|
|Frank
|21,6194
|21,7496
|% 0,43
|
|Riyal
|5,1579
|5,1838
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|12,28
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|7,25
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.963
|9.144
|-21,00
|
|Yarım
|4.377
|4.467
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.247
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,29
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,75
|15,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|-1,68
|
Seans Raporu
12:35
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17:56
EKIZ, KIMMR, MEPET değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
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