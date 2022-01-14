***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 14.01.2022 tarihli toplantısında Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Semih KÖKDEN'in yerine, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No 207417) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No 700506) sahibi Yasin OĞUZ'un atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994286BIST