***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alımına İlişkin Karar AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 10.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulu 15.02.2023 tarihinde1. Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapabilmesine,2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 10.000.000 adet (10.000.000,00 TL nominal) olarak belirlenmesine,3. Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 250.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,4. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113493BIST