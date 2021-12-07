***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
07.12.2021 09:27
***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji Sektörü Dijital Platformları, Yönetim Otomasyon ve Kontrol Yazılımları
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
10.000.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,30
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%11
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkilemesi beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluşta Edinim
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.12.2021 tarihinde (bugün) yapılan toplantısından Şirketimizin % 100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10.000.000.- TL sermayeli ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz Margün Enerji bünyesinde kurulması planlanan bilişim teknolojileri şirketimiz ile, enerji sektörü özelinde gerek ticari (B2B) gerekse de nihai kullanıcılar (B2C) için dijital çözümler geliştiren girişimlere stratejik yatırım yapma ve iştirak etme kararı alınmıştır. Bu bağlamda özellikle enerjide dijitalleşme, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilirlik yönetimi odaklı, uçtan uca dijital çözümler ve yapay zeka tabanlı santral geliştirme ve yönetim sistemleri ile enerji depolama sistemlerinde kullanılan optimizasyon ve yönetim yazılımlarına odaklanılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca elektrikli şarj istasyonları ve e-mobilite alanında ülkemiz ve çevre pazarlarda yakın dönem faaliyetleri destekleyecek bütünsel yazılım ve diijital çözümlerin geliştirilmesine odaklanılacaktır.
Enerji üretimi alanında mevcut santral kurulumu ve yönetim faaliyetlerimizde uzaktan ölçüm (SCADA, RMS), veri analitiği , talep tahmini ve planlama gibi stratejik karar süreçlerini destekleyecek bu yatırımlarımızın kapsamlı ARGE faaliyetleri ve ÜRGE altyapısı ile yürütülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösterecek şirketimiz ENSOFT markasını kullanarak önümüzdeki dönemlerde hızla artması beklenen yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacak yazılım ve dijital platformların iç kaynaklarımızla geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesiyle ülke ekonomisine ve enerji sektörüne mutlak değer katacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981339
BIST