***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi07/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEnerji Sektörü Dijital Platformları, Yönetim Otomasyon ve Kontrol YazılımlarıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih10.12.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı10.000.000Beher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar10.000.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,30İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%11Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkilemesi beklenmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKuruluşta EdinimKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni KuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.12.2021 tarihinde yapılan toplantısından Şirketimizin % 100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10.000.000.- TL sermayeli ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmişti. ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. unvanı ile kurulmuş olan şirket 10.12.2021 tarihinde tescil edilmiş ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.Şirketimiz Margün Enerji bünyesinde kurulması planlanan bilişim teknolojileri şirketimiz ile, enerji sektörü özelinde gerek ticari (B2B) gerekse de nihai kullanıcılar (B2C) için dijital çözümler geliştiren girişimlere stratejik yatırım yapma ve iştirak etme kararı alınmıştır. Bu bağlamda özellikle enerjide dijitalleşme, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilirlik yönetimi odaklı, uçtan uca dijital çözümler ve yapay zeka tabanlı santral geliştirme ve yönetim sistemleri ile enerji depolama sistemlerinde kullanılan optimizasyon ve yönetim yazılımlarına odaklanılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca elektrikli şarj istasyonları ve e-mobilite alanında ülkemiz ve çevre pazarlarda yakın dönem faaliyetleri destekleyecek bütünsel yazılım ve diijital çözümlerin geliştirilmesine odaklanılacaktır.Enerji üretimi alanında mevcut santral kurulumu ve yönetim faaliyetlerimizde uzaktan ölçüm (SCADA, RMS), veri analitiği , talep tahmini ve planlama gibi stratejik karar süreçlerini destekleyecek bu yatırımlarımızın kapsamlı ARGE faaliyetleri ve ÜRGE altyapısı ile yürütülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösterecek şirketimiz ENSOFT markasını kullanarak önümüzdeki dönemlerde hızla artması beklenen yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacak yazılım ve dijital platformların iç kaynaklarımızla geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesiyle ülke ekonomisine ve enerji sektörüne mutlak değer katacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982758BIST