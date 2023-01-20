***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [NATEN, ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/01/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEnda Enerji Holding A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYenilenebilir Enerji ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi345.477.486 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20/01/2023Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları3 TaksitEdinilen Payların Nominal Tutarı105.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı9,525 TLToplam Tutar1.000.125.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)30,39Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)30,39Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)30,39Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)15,97İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)196,56Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıInvestco Holding A.Ş / Verusa Holding A.Ş. / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/01/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu Değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş yenilebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, Lisanslı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, 4 hidro (109,13 MWm), 5 rüzgar (73,00 MWm) ve 1 jeotermal (7,5 MWm) toplam 189,63 MWm elektrik üretim santrali bulunan Enda Enerji Holding A.Ş.'nin % 30,39 oranındaki payını satın almak üzere, Investco Holding A.Ş, Verusa Holding A.Ş ve Pamukova Elektrik Üretim A.Ş ile 20.01.2023 tarihinde hisse devir sözleşmeleri imzalamıştır.Söz konusu satın alma işlemine istinaden %10 peşin, %15 10 Şubat 2023 vadeli, %75 20 Nisan 2023 vadeli çek ile Investco Holding A.Ş, Verusa Holding A.Ş ve Pamukova Elektrik Üretim A.Ş'ye ödenecektir. Toplam satın alma bedeli 1.000.125.000 TL'dir.Satışa konu yenilenebilir enerjiden elektrik üreten santraller İzmir, Adana, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri 189,63 MWm'dir.Bu santrallerin toplam 145,55 MWm'si ürettikleri elektriği YEKDEM kapsamında devlet alım garantisiyle 7,3 USDcent/kWh fiyatla satma hakkına sahiptir. Kalan santraller ürettikleri elektriği serbest piyasada satmaktadırlar. 2022 yılında bu santrallerden yaklaşık 503.042.000 kWh üretim ve 48.770.000 USD satış geliri elde edilmesi beklenmektedir.189,63 MWm kurulu güce sahip santrallerin bu güçlerine ek olarak mevcut santrallerin kapasite artışı ve hibrit yatırımları ile depolamalı güneş ve rüzgar santrali projeleri kapsamında toplam 140,47 MWm ek kurulu güç yaratılması beklenmektedir. Bu yatırımların tamamlanması ile birlikte toplam kurulu gücün 330 MWm'ye çıkması beklenmektedir.Bu satın alma işlemi neticesinde Şirketimiz yenilenebilir enerji alanında güneş enerjisine ek olarak hidro, rüzgar ve jeotermal alanlarına yatırım yapmıştır.Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından satın alma işlemleri tamamlanacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103572BIST