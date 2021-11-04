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***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.11.2021 18:38
***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği ve daha önce 05.02.2021 ile 12.02.2021 tarihlerindeki açıklamalarımızda duyurulduğu üzere Şirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak ve santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiş ve şirketlerin bu kapsamda birleşme işlemlerini gerçekleştirmişti. Yine bu bağlamda Şirket Yönetim Kurulu, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu'ndan devir alınan Ekonova Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Göksu7 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. şirketlerinin Çayören Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. unvanı altında birleştirilmesine ve Çayören Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. firmasının yeni unvanının "Troya Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş." olmasına karar verilmiştir.
Yine Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 dolaylı bağlı ortaklıkları olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu'ndan devir alınan Elmalı Des Enerji Üretim A.Ş., ATSGES Elektrik Üretim A.Ş. ve Zelkova Elektrik Üretim A.Ş. şirketlerinin Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş. unvanı altında birleştirilmesine karar verilmiştir.
Aynı zamanda Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 dolaylı bağlı ortaklığı olan Ergün Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. şirketimizin yeni unvanının "Soleil Yenilenebilir Enerji Tic. A.Ş." olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yer alan tüm birleşmeler ve unvan değişiklikleri için 04.11.2021 tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular şirketimiz tarafından yapılmıştır.
Bu işlem bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketimizin konsolide finansal tablolarında bir etkisi bulunmayacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımız saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974929


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