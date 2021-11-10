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***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2021 22:40
***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin sürdürülebilirlik politikaları ve 2022-2026 dönemi stratejileri kapsamında, Dünya'da karbon ayak izini azaltmaya katkıda bulunmak adına, karbon ticareti alanında gerekli sertifikasyon sürecinin başlatılması ve uluslararası akreditasyon adımlarının atılması amacıyla Profed Enerji Çevre Danışmanlık ile 10.11.2021 tarihinde hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Alınacak hizmet çerçevesinde 01.01.2016 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdüren güneş enerji santrallerimizin geçmişe dönük beş yıllık karbon hesaplamalarının yapılması, birikmiş olan hakların uluslararası akreditasyon sürecinin tamamlanmasının ardından karbon satışı yapılarak gelir elde edilecektir.
 Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976944


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