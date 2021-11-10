***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sürdürülebilirlik politikaları ve 2022-2026 dönemi stratejileri kapsamında, Dünya'da karbon ayak izini azaltmaya katkıda bulunmak adına, karbon ticareti alanında gerekli sertifikasyon sürecinin başlatılması ve uluslararası akreditasyon adımlarının atılması amacıyla Profed Enerji Çevre Danışmanlık ile 10.11.2021 tarihinde hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Alınacak hizmet çerçevesinde 01.01.2016 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdüren güneş enerji santrallerimizin geçmişe dönük beş yıllık karbon hesaplamalarının yapılması, birikmiş olan hakların uluslararası akreditasyon sürecinin tamamlanmasının ardından karbon satışı yapılarak gelir elde edilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976944BIST