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***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2021 19:20
***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği ve daha önce 05.02.2021 ile 12.02.2021 tarihlerindeki açıklamalarımızda duyurulduğu üzere Şirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak ve santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiş ve şirketlerin bu kapsamda birleşme işlemlerini gerçekleştirmişti. Yine bu bağlamda Şirketimizin 04.11.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 dolaylı bağlı ortaklıkları olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu'ndan devir alınan Elmalı Des Enerji Üretim A.Ş., ATSGES Elektrik Üretim A.Ş. ve Zelkova Elektrik Üretim A.Ş. şirketleri Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş. unvanı altında birleştirilmiş olup 08.11.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 10.11.2021 tarihi itibariyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımız saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976915


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Yarım 1.891 1.940 28,52  
Çeyrek 949 970 14,25  
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