***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 19:53
***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021 - 10.03.2021 - 11.03.2021 - 12.03.2021 - 27.04.2021 - 28.04.2021 - 24.05.2021 - 27.05.2021 - 01.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") arasında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri'nin ("Sözleşme") imzalandığı 1 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu. İmzaladığımız Sözleşmeler kapsamında Şirketimiz tarafından her bir bağlantı bölgesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları önerilmiştir. İdare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Burdur-2 (15 MWe) ve Osmaniye-2 (15 MWe) için önerin alanların uygun bulunduğu İdare'nin 10.01.2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
Bu iki projeden 30 MWe GES kapasitesine karşılık 45 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır.
Kazanılmış olan diğer YEKA GES-3 bölgeleri için de İdare tarafından yapılan değerlendirmeler devam etmekte olup süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992379
BIST
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|11.422.927
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|KRSTL
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|54.233.912
|% 10,00
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|YAPRK
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|19.022.006
|% 10,00
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|CLEBI
|217,80
|150.018.015
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
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|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
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|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
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|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
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|HURGZ
|1,93
|18.404.445
|% -4,46
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
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|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 7,06
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|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% -0,39
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|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
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|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,27
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|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
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|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 2,12
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,8015
|13,8049
|% -0,01
|
|Euro
|15,6020
|15,6651
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,6514
|18,7450
|% -0,33
|
|Frank
|14,8285
|14,9178
|% -0,98
|
|Riyal
|3,6631
|3,6814
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,18
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,41
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
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|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
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|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
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|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,18
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|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,05
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|B. Petrol
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|80,91
|-0,84
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