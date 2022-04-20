***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 18:54
***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN, ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021 - 10.03.2021 - 11.03.2021 - 12.03.2021 - 27.04.2021 - 28.04.2021 - 24.05.2021 - 27.05.2021 - 01.07.2021 - 10.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 100 bağlı ortaklığı olan Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş ("Şirket") arasında imzalanan, 105 MWe GES kapasitesine karşılık 157,5 MWp güçte güneş enerji santrali kurulması planlanan YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmelerini takiben, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu" 'nda (EPDK) Önlisans ve Üretim Lisansı başvurusunda bulunabilmek için Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 12'nci ve 20'nci maddeleri gereğince, Şirketimizin sermaye arttırması gerekmektedir.
Bu kapsamda, 10.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş' nin mevcut 17.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini nakden 8.000.000 TL artırarak 25.000.000 TL'ye çıkarma kararı almıştır. Sermaye artırımı 20.04.2022 tarih itibariyle Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir. Bu sermaye artışından elde edilecek fon YEKA GES yatırımlarında kullanılacaktır.
İlgili sermaye artışının Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığında gerçekleşmesinden dolayı konsolide finansal tablolarımıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022410
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0264
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
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14,6858
En Düşük
14,6396
18:0515,9284
En Yüksek
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|: 15,9100
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|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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15,9570
En Düşük
15,8030
18:05921,99
En Yüksek
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|: 0,38%
|| 3,47
|Açılış
|: 921,99
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|Önceki Kapanış
|: 918,51
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922,39
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6692
|14,6765
|% 0,18
|
|Euro
|15,9183
|15,9284
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,0906
|19,1863
|% 0,55
|
|Frank
|15,4012
|15,4940
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9002
|3,9198
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|4,49
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,41
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,19
|