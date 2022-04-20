***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN, ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021 - 10.03.2021 - 11.03.2021 - 12.03.2021 - 27.04.2021 - 28.04.2021 - 24.05.2021 - 27.05.2021 - 01.07.2021 - 10.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 100 bağlı ortaklığı olan Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş ("Şirket") arasında imzalanan, 105 MWe GES kapasitesine karşılık 157,5 MWp güçte güneş enerji santrali kurulması planlanan YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmelerini takiben, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu" 'nda (EPDK) Önlisans ve Üretim Lisansı başvurusunda bulunabilmek için Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 12'nci ve 20'nci maddeleri gereğince, Şirketimizin sermaye arttırması gerekmektedir.Bu kapsamda, 10.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş' nin mevcut 17.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini nakden 8.000.000 TL artırarak 25.000.000 TL'ye çıkarma kararı almıştır. Sermaye artırımı 20.04.2022 tarih itibariyle Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir. Bu sermaye artışından elde edilecek fon YEKA GES yatırımlarında kullanılacaktır.İlgili sermaye artışının Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığında gerçekleşmesinden dolayı konsolide finansal tablolarımıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022410BIST