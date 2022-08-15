***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 19:38
***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN, ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021 - 10.03.2021 - 11.03.2021 - 12.03.2021 - 27.04.2021 - 28.04.2021 - 24.05.2021 - 27.05.2021 - 01.07.2021 - 10.01.2022 - 31.05.2022 - 04.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") arasında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri'nin ("Sözleşme") imzalandığı 1 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu. İmzaladığımız Sözleşmeler kapsamında Şirketimiz tarafından her bir bağlantı bölgesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları önerilmiştir. İdare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Burdur-2 (15 MWe) ve Osmaniye-2 (15 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 10.01.2022 tarihli yazısı ile, Aksaray-2 (10 MWe) ve Antalya-3 (10 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 31.05.2022 tarihli yazısı ile ve Batman-2 (15 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 04.07.2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
Kazanılmış olan diğer YEKA GES-3 bölgeleri olan Ankara-1 (20 MWe) ve Ankara-2 (20 MWe) için de İdare tarafından yapılan değerlendirmeler devam etmekte olup süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
Önlisans başvuruları yapılan, Burdur-2 (15 MWe) ve Osmaniye-2 (15 MWe) YEKA GES-3 projeleri için "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu" Kurulu kararınca uygun bulunduğuna dair resmi yazı 15.08.2022 tarihinde şirketimize bildirilmiştir.
Bu iki projeden toplam 30 MWe GES kapasitesine karşılık 45 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055635
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|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
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|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
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|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
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|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9513
|17,9567
|% 0,14
|
|Euro
|18,2365
|18,2639
|% -0,74
|
|Sterlin
|21,5816
|21,6899
|% -0,52
|
|Frank
|18,8847
|18,9985
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,11
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-23,80
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,00
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.882
|6.951
|-41,00
|
|Yarım
|3.353
|3.398
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,25
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,34
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|B. Petrol
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|94,60
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17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem