***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN, ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021 - 10.03.2021 - 11.03.2021 - 12.03.2021 - 27.04.2021 - 28.04.2021 - 24.05.2021 - 27.05.2021 - 01.07.2021 - 10.01.2022 - 31.05.2022 - 04.07.2022 - 15.08.2022 - 19.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") arasında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri'nin ("Sözleşme") imzalandığı 1 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.İmzaladığımız Sözleşmeler kapsamında Şirketimiz tarafından her bir bağlantı bölgesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları önerilmiştir. İdare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Burdur-2 (15 MWe) ve Osmaniye-2 (15 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 10.01.2022 tarihli yazısı ile, Aksaray-2 (10 MWe) ve Antalya-3 (10 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 31.05.2022 tarihli yazısı ile ve Batman-2 (15 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 04.07.2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.Kazanılmış olan diğer YEKA GES-3 bölgeleri olan Ankara-1 (20 MWe) ve Ankara-2 (20 MWe) için de İdare tarafından yapılan değerlendirmeler devam etmekte olup süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.Önlisans başvuruları yapılan, Burdur-2 (15 MWe) ve Osmaniye-2 (15 MWe) YEKA GES-3 projeleri için "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu" Kurulu kararınca uygun bulunduğuna dair resmi yazı 15.08.2022 tarihinde şirketimize bildirilmişti. YEKA GES-3 Antalya-3 (10 MWe) projesi Önlisansı ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 13.10.2022 tarihli ve 11285-17 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Önlisansın aslı 19.10.2022 tarihinde şirketimize teslim edilmişti.YEKA GES-3 Batman-2 (15 MWe) projesi Önlisansı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 10.11.2022 tarihli ve 11372-19 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Önlisansın aslı 15.11.2022 tarihinde şirketimize teslim edilmiştir.Önlisansları alınmış bu dört projeden toplam 55 MWe GES kapasitesine karşılık 82,5 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080178BIST