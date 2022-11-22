***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2022 19:10
***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 525 MWm / 350 MWe gücünde Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 350 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunmuştur.
Şirketimizin 2022 yılı itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 118,03 MWp idi. YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp ile kapasitemizin 275,53 MWp güce ulaşması beklenmekteydi. Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projeleri sayesinde 525 MWp ilave ile toplam GES kurulu gücümüzün 800,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir. Yapılan önlisans başvurusu sonrasında GES kurulu gücümüze ilave 350 MWh elektrik depolama kapasitesine ulaşılması beklenmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081671
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
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|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0826
|Açılış
|: 19,1700
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|Önceki Kapanış
|: 19,1800
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19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.041,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.041,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|41,14
|4.780.037.562
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|45.420.430
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.672.585
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.071.719
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|6.491.029
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|24.085.572
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|148.139.156
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.148.172
|% -9,45
|
|SUMAS
|104,70
|1.158.896
|% -4,82
|
|THYAO
|111,20
|10.175.313.650
|% 4,02
|
|EREGL
|40,70
|9.540.905.656
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|SASA
|149,40
|5.238.215.432
|% 9,93
|
|EKGYO
|6,09
|5.121.624.354
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.735.615.136
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|784.769.122
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6137
|% -0,04
|
|Euro
|19,1309
|19,1614
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,0129
|22,1233
|% 0,33
|
|Frank
|19,4413
|19,5584
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.980
|7.061
|-11,00
|
|Yarım
|3.390
|3.452
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.725
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,95
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|0,05
|
|B. Petrol
|89,77
|89,77
|2,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de