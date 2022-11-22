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***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2022 19:10
***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 525 MWm / 350 MWe gücünde Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 350 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunmuştur.
Şirketimizin 2022 yılı itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 118,03 MWp idi. YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp ile kapasitemizin 275,53 MWp güce ulaşması beklenmekteydi. Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projeleri sayesinde 525 MWp ilave ile toplam GES kurulu gücümüzün 800,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir. Yapılan önlisans başvurusu sonrasında GES kurulu gücümüze ilave 350 MWh elektrik depolama kapasitesine ulaşılması beklenmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081671


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