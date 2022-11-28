***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 09:29
***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Margün Enerji")'nin %100 bağlı ortaklığı Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 4 ayrı Bataryalı Güneş Enerji Santrali Projesi için toplamda 252 MWm / 170 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 170 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusunda bulunmuştur.
Margün Enerji'nin 2022 yılı itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 118,03 MWp idi. YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp ile Güneş Enerji Santrali kapasitemizin 275,53 MWp güce ulaşması beklenmekteydi. Margün Enerji tarafından yatırımları yapılması planlanan 8 ayrı Depolamalı Güneş Enerji Santrali Projeleri sayesinde, 777 MWp ilave Güneş Enerji Santrali yatırımı ile Güneş Enerji Santrali kurulu gücümüzün 1.052,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir. Yapılan ön lisans başvuruları sonrasında hedeflenen 1.052,53 MWp Güneş Enerji Santrali kurulu gücümüze ilave olarak 520 MWh elektrik depolama kapasitesine ulaşılması beklenmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082430
BIST
15:194.960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 85,66
|Açılış
|: 4.906
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|Önceki Kapanış
|: 4.874
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4.970
En Düşük
4.854
15:1918,6329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
|: 18,6850
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18,6549
En Düşük
18,5611
15:1919,5139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1073
|Açılış
|: 19,5200
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|Önceki Kapanış
|: 19,4100
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19,5643
En Düşük
19,2550
15:191.053,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.053,60
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|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:17
|RTALB
|13,75
|111.317.305
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.893.188
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|42.089.551
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.773.296
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|403.147.222
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|IHAAS
|88,30
|57.321.760
|% -7,20
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|VKING
|12,60
|186.441
|% -6,67
|
|PNLSN
|39,06
|197.836.006
|% -6,51
|
|THYAO
|116,60
|7.564.955.406
|% 2,46
|
|PETKM
|18,18
|3.995.964.039
|% 4,78
|
|EREGL
|42,34
|3.652.886.880
|% 1,10
|
|ASELS
|48,78
|3.335.871.245
|% 1,20
|
|KOZAL
|339,50
|2.955.735.391
|% -0,64
|
|SKBNK
|2,81
|1.083.873.807
|% 6,04
|
|EKGYO
|6,86
|2.030.641.939
|% -0,72
|
|ISCTR
|10,60
|2.844.963.301
|% 3,41
|
|YKBNK
|11,96
|2.678.323.171
|% 4,45
|
|PETKM
|18,18
|3.995.964.039
|% 4,78
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6305
|18,6329
|% 0,00
|
|Euro
|19,5032
|19,5139
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,4471
|22,5597
|% -0,12
|
|Frank
|19,6792
|19,7978
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% -0,03
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|3,36
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.015
|7.121
|6,00
|
|Tam
|7.039
|7.096
|-13,00
|
|Yarım
|3.414
|3.469
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.734
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,45
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,05
|81,05
|-2,66
|
Seans Raporu
15:17
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15:32YESIL
Yüzde 9.07 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 623, 011 adet işlem
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15:31TSPOR
Yüzde 4.96 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 790, 581 adet işlem
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15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 72 artarak (% 1.95 ) 5, 368
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15:30XU100
Endeks 4, 963 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 79, 856.00 milyon TL de
-
15:30SONME
Yüzde 6.53 oranında artışla 48.28 lira fiyatla işlem gören hissede 769, 766 adet işlem