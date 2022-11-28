***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAGEN******NATEN******ESEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Margün Enerji")'nin %100 bağlı ortaklığı Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 4 ayrı Bataryalı Güneş Enerji Santrali Projesi için toplamda 252 MWm / 170 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 170 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusunda bulunmuştur.Margün Enerji'nin 2022 yılı itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 118,03 MWp idi. YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp ile Güneş Enerji Santrali kapasitemizin 275,53 MWp güce ulaşması beklenmekteydi. Margün Enerji tarafından yatırımları yapılması planlanan 8 ayrı Depolamalı Güneş Enerji Santrali Projeleri sayesinde, 777 MWp ilave Güneş Enerji Santrali yatırımı ile Güneş Enerji Santrali kurulu gücümüzün 1.052,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir. Yapılan ön lisans başvuruları sonrasında hedeflenen 1.052,53 MWp Güneş Enerji Santrali kurulu gücümüze ilave olarak 520 MWh elektrik depolama kapasitesine ulaşılması beklenmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082430BIST