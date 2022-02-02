***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAGEN******NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN, MAGEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş., bağlı ortaklıkları Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile diğer doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları, yakın dönem yatırım ve kısa vadeli nakit akış planlarını da göz önünde bulundurarak, Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na katılma kararı almış, 6 ay vadeli %21,174 ağırlıklı ortalama oran ile toplam 650.142.689 TL mevduat hesabı açmıştır.Alınan bu karar neticesinde, 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun Geçici 14. maddesi kapsamında yaklaşık 68.000.000 TL beklenen kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999084BIST